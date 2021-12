Aasta ajakirjanik: on tore, kui arvatakse, et teed midagi märkimisväärset

Kolleegid peavad Arved Breidaksit kirjanikuandega ajakirjanikuks, kelle lugusid alati nauditav lugeda mitte ainult sisu, vaid ka stiili pärast.

Jätkuv kõrgvorm

«Tunnustust oma töö eest on saanud Arved omajagu, aga kuna ta püsib jätkuvas kõrgvormis, ei saa teda ka seekord favoriitide seast välja jätta,» iseloomustab Lõuna-Eesti Postimehe aasta ajakirjanikku üks tiimiliige. «No kuidas sa jätad parimate seast välja mehe, kes suudab sõnadega maalida sellise pildi, et sul on tunne, nagu käiksid sinagi koos temaga tsässonat avamas või näeksid oma silmaga, kuidas tulevane muuseumijuht aias mängides Heli Läätse häälega laulab.»

Kolleegid hindavad eelkõige Arvedi mitmekülgsust ja suurt töövõimet. Lisaks suurepärasele kirjutamisoskusele on ta võimekas videolugude tegija. Seejuures ei jää need lood enamasti millegi poolest alla lugudele, mida näeme mõnest telekanalist. «Kuigi meil on kõik eranditult head ajakirjanikud, teatakse meie ajakirjanikest tihti just Arvedit teistest paremini. Ilmselt on selle juures oma osa ka tema videolugudel, mis ei jää millegi poolest alla mõne telekanali omadele.»

Arved on hea meeskonnamängija ja suudab kiiresti reageerida ka sellele, kui mõni teema nii-öelda ootamatult sisse sajab. Tema peale saab alati kindel olla. «Ei ole asja, millega see mees hakkama ei saa või toime ei tule. Arvedi teemade ampluaa on väga lai narkootikumidest heategevuseni. Tema aastakümnete pikkune kogemustepagas on Lõuna-Eesti Postimehele väärt valuuta. Arvedi videolood valmivad kiirelt ja ainsana on ta meil võtnud ette teha podcast’e.»

Arved Breidaks ise tunnistas, et tunnustus võttis ta esmalt sõnatuks. «On tore, kui teed oma tööd, nagu teed ja siis keegi arvab, et teed midagi märkimisväärset,» märkis ta tagasihoidlikult.

Aasta taustajõuks valitud küljendaja Ivari Lipu käe all sünnivad kujundused, mis ajalehe visuaalselt haaravaks muudavad.

Loominguline küljendaja

Kolleegid peavad Ivarit tõeliseks kunstnikuks. «Väga leidlikud kujunduslahendused – eriti persoonilugudel ja teemakülgedel. Kohe näha, et kujundaja on võtnud vaevaks ka loo sisuga tutvuda ning sellega haakuvad kujunduselemendid välja nuputada, nii et loo tuum annab endast aimu juba enne, kui lugemagi jõuad hakata. Ja pisidetailid onmuidugi lisaboonus – ikka ja jälle võib saada neile tähelepanu pöörates veel mõne väikse üllatuse ja ohoo-elamuse osaliseks. Super!»

Ivari üllatab pidevalt oma loovusega ja kastist-välja-lahendustega. Samas suudab ta olla piisavalt paindlik ja üllatab vahel ka pingelisel hetkel mõne teravmeelse repliigiga, mis sobib konteksti nagu rusikas silmaauku. Seejuures on tähelepanuväärne, et oma loovuse juures on ta ka valmis tegema ilmselt mitte nii palju loomingulisi väljakutseid pakkuvaid ülesandeid kiiresti ja hästi.

«Ivari sai sel aastal mitme omapärase kujundusega hakkama, mis rõõmust kulmud kerkima võttis. Kuulab ära ka ettepanekud, jätab osad arvestamata, nagu kunstnikule kohane,» kiidab kolleeg. «Ta on võimeline isegi esmapilgul igavavõitu artiklist tegema suurepärase silmamagneti, mis tõmbab lugema või vähemalt peatuma ajalehe küljel, nautimaks foto, teksti ja detailide sümbioosi. Selle taga saab olla järjepidev eneseareng, meeskonnatöö ja ambitsioon teha parimat ajalehte.»

Ivari tunnistas, et on kolleegide tunnustusest väga meelitatud. «Kui aga poleks kõigi kolleegide head tööd, poleks mul midagi teha.»

Preemia saamist jääb Arvedile ning Ivarile meenutama Ene Tapferi keraamiline kuju «Muusa». Üks taoline «Muusa» kuju mõlemal kodus juba on. Arved pälvis kolleegipreemia ka kolm aastat tagasi, Ivari oli aga kolleegide hinnangul aasta taustajõu tiitlit väärt ka üle-eelmisel aastal.

Tegemised saanud ka üleriigilist tunnustust

Nii Arved Breidaksi kui Ivari Lipu kõrgetasemelist tööd on märgatud üle Eesti. Tänavu märtsis kuulutas meedialiit just Arvedi kirjutise eelmise aasta parimaks maakonnalehes ilmunud olemuslooks. Tunnustuse pälvinud artikkel «Raju narkosügis Võrumaal ehk Ühe diilervõrgu tõus ja langus» tõi päevavalgele loo ebaseaduslikust narkoärist Lõuna-Eestis, mille niidid viisid Võrumaalt ja Valgast nii Lätti kui Viljandisse. Samal teemal sündisid ka artiklid «Narkootikumid niidavad üha nooremaid» ja «Narkootikumid lükkavad Võru pereisa vangla poole».

Samuti oli Arved aasta ajakirjaniku tiitli nominentide seas Jaan Tõnissoni auhinnakonkursil.