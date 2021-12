Rahasepp õpetas Egiptuses seto keelt

Kagu politseijaoskonna korrakaitseametnik Rainer Rahasepp käis hiljuti Egiptuses. Kraami pähe määrides või tutvust sobitades kostub seal kohalike suust tema sõnul nii eest kui takka küsimus: «Where are you from?» (Kust sa pärit oled?). Reisi teiseks päevaks oli eestlasel aga küpsenud mõte, et nüüd tuleb küsijale vastuseks anda sootuks muud kui «Estonia». Ja nii see startis. «I am from Setomaa! Ma olõ peri Setomaalt!» teatas ta.