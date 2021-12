Giia Timpson, Ritsu külaseltsi eestvedaja

«Kindlasti on meelde jäänud valimised. Minu esimesed valimised ja Tõrva volikokku saamine. Laps lõpetas kevadel muusikakooli. Külaseltsil on hästi tore ja edukas aasta olnud. Külas on elu väga hästi käima läinud. Pargi valgustus tuleb, muidu oli täiesti pime.