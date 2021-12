Räpina abivallavanem astus keskerakonda

Räpina abivallavanem Riho Luht sõnas, et tema jaoks on oluline kohaliku elu areng ning kaks aastat tagasi tehtud ettepanekut asuda abivallavanema kohale ei ole ta kahetsenud. «Olen seda meelt, et inimesed peavad olema ise aktiivsed ning prioriteedid peavad olema selged, siis neid aidatakse ja saab midagi päriselt ära teha,» rääkis lisaks abivallavanema ametile ka kaks aastakümmet kohalikus MTÜs tegutsev Luht. «Minu prioriteediks on noored ja tegevused, mis võimaldaksid neil maale elama jääda ja soodustaksid nende tagasitulekut,» rõhutas abivallavanem ka selles suunas tehtavate väiksemate otsuste tähtsust.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Luhti liitumine erakonnaga on rõõmustav ja tegemist on tubli inimesega, kes on aktiivselt panustanud kogukonda ka väljaspool poliitikat. «Riho Luht on pälvinud eelmisel aastal tähtsa tiitli – Põlvamaa aasta isa ning panustanud oma kodupaiga käekäiku nii kogukonnaaktivisti kui ka abivallavanemana,» tõi Ratas välja.