Pühapäeva öösel tuleb kuni 18 kraadi külma

Öö hakul on ilm selgem, keskööl lääne poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb. Hommikupoole ööd jõuab saartele lumesadu, mis edasi mandrile laieneb, ühtlasi on pinnatuisku. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s, saartel pöördub hommikuks lõunasse ja tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s. Külma on 8-14, selge taeva all kuni 18 kraadi, saartel ja läänerannikul 1-7 kraadi. Teedel on libeduseoht!

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 9-11 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Pärastlõunal sadu hõreneb. Tuul pöördub kagusse ja lõunasse ning puhub 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub saartel edelasse ja nõrgeneb. Külma on 2-8 kraadi, saartel tuleb kuni 3 kraadi sooja. Teedel on libeduseoht!