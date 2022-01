Haiglad on nakatunute arvu kasvuks valmis

Kuivõrd omikrontüvest sai aasta viimasel nädalal domineeriv koroonaviiruse variant, on Eesti haiglad valmis avama uusi voodikohti, kui peaks kasvama vajadus patsiente hospitaliseerida. Eesti haiglatel on koroonahaigete raviks kasutada 345 üld-, 36 eri- ja 34 intensiivravi voodikohta. «Terviseamet ja regionaalsed meditsiinistaabid hoiavad voodifondi sellisel tasemel, et kõik patsiendid saaksid vajalikku ravi ning kui nähakse haiglaravi vajaduse kasvu, luuakse voodikohti kohe juurde,» selgitas Sule.