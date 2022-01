Ettevõtjad ootavad uuelt aastalt suuremat stabiilsust

Põlvas tegutseva pagaritööstuse Lõuna Pagarid juht Margus Lepik sõnas, et stabiilsus on peamine, mida oodata. Seda põhiliselt just energiahindades. «Praegu on väga keeruline prognoosida, mis tootmiskuludega uuel aastal saab ja milliseks nii toorme kui energia hinnatõus ja sellest tulenevad transpordi ning kõigi teiste hindade tõusud võivad kujuneda. Praegu võib energia hind päevade, tundide, kuude lõikes hüpata kordades. Majandusarvestus on ebastabiilses olukorras päris keerukas.»