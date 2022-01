«Usun, et kui saame alanud aastal rohkem vaktsineerida, siis 2023 peaks küll olema rahu majas. Paljud ka põevad selle haiguse läbi. Arvan, et me ei jää igaveseks tõhustusdoose tegema. Muidugi ei tea, kuidas see viirus edaspidi paljuneb,» rääkis 41-aastase kogemusega tohter.