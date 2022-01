Kuutsemäe suusakeskuse omanikfirma Suusakeskuste AS juhatuse liige Mati Sokk ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et ei saa juhtunut lähemalt kommenteerida, kuna polnud õnnetuse toimumise ajal seal ja temani eile õhtul jõudnud info on saadud teiste kaudu. Ise peaks Sokk Kuutsemäele jõudma õhtupoolikul.

Küll nentis ta, et tegu on väga šokeeriva juhtumiga. «Sellist uue aasta algust ei tahaks mitte kellelegi.»

Mõttuse sõnul tuleb tõstuki hooldustöid teha juhul, kui õhutemperatuur muutub. «Kui läheb külmaks, siis tõmbab tross kokku ja kui läheb soojaks, tuleb trossi omakorda pingutada,» selgitas ta. «Kas nad [Kuutsemäel] seda tegid, on mul raske öelda ja ma ei kujuta ette, et sellega toimetades võiks trosside vahele kinni jääda.» Ometi nii juhtus.

Kõneldes sellest, mis võis juhtuda, on Mõttuse sõnul võimalik stsenaarium, et tross oli võlli pealt maha tulnud ja pühapäeva õhtul pandi seda uuesti peale. Sellisel juhul võidi kasutada sama võtet, mida tehakse jalgrattale keti pealepanekul: tross upitati võllile ja mootor käivitati, et tross peale kerida, kuid nii õnnetult, et inimene jäi vahele. Ent tegu on vaid ühe võimaliku variandiga.