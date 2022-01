Ilmateenistus prognoosib pakaselist jaanuari

Külmaperioodid vahelduvad kiiresti lühiajaliste sulailmadega. Sageli sajab, eriti kuu esimesel ja viimasel veerandil ning lisaks lumele sajab ka lörtsi ja mõnel päeval vihma. Õhutemperatuuri amplituud on suur. Külmematel öödel langeb termomeetrinäit sisemaal -20 kraadi ümbrusesse ja tõuseb soojematel päevade +2 kraadini.

Kuu esimesel veerandil liigub ulatuslik madalrõhuala Norra merelt üle Skandinaavia ja Läänemere itta. Selle madalrõhuala mõjuväljas on ilm sajune ja õhutemperatuur pendeldab null kraadi lähedal. 7.-8. jaanuaril tugevneb korraks üle Baltimaade ja Soome kõrgrõhuhari ja põhjast saabub külm õhumass. Õhutemperatuur langeb öösel 9-14, sisemaal kohati 20 miinuskraadini.

Seejärel jõuab Atlandilt Läänemere äärde järgmise madalrõhuala serv, kuid üle Eesti see tõenäoliselt ei liigu, vaid suundub piki Norra merd põhja poole ja selle kaguserv laieneb üle Eesti. Loodetuul tugevneb, sajab lund ja tuiskab.

Kuu keskpaiku on suuremad võimalused kõrgrõhualal. Aeg-ajalt pudeneb kerget lund ja külmakraadid langevad öösel 10 pügalast madalamale, päeval tõusevad veidi kõrgemale. Mõõdukas talveilm püsib pea kuu lõpuni, kuigi kuu viimases kolmandikus on ka sulapäevi ja lisaks lumele sajab siis ka lörtsi ja kuu lõpul paiguti vihma.

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi lähedanem, mis on -5,2 kuni -0,7 kraadi. Sademeid on normi piires või enam, kusjuures norm on 37-62 millimeetrit.