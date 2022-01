Mobiiltelefonid. Foto on illustratiivne. FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Esmaspäeval avastati, et Valgas Riia tänaval on sisse murtud kauplusesse. Poest varastati mitu mobiiltelefoni. Esialgne kahju on umbes 800 eurot.