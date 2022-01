«Peamine eesmärk vägivaldsete suhete lahendamisel on tagada osapoolte turvalisus. Praegusel juhul andsime väärkohtlejale sõnumi, et kui tema on teiste suhtes korduvalt vägivaldne ja eirab kohtu poolt seatud lähenemiskeeldu, siis tuleb tal oma tegude tagajärgedele mõelda vanglas. Süüdistatav oli kinnipidamisasutuses ligi kaks kuud. Kohtuistungil soovis ta kriminaalasja lahendada kokkuleppemenetluses ja kuna ta oli juba kandnud sisuliselt kahe kuu pikkuse šokivangistuse, oli prokuratuur sellega nõus,» lisas prokurör.

Tõrva reformierakondlasest vallavanem Maido Ruusmann lausus, et ei ole veel otsusega tutvuda jõudnud. «Kui ta edasi ei kaeba, mis oleks loogiline eeldada, kui see kokkuleppemenetluses tehti, siis me ei pea kedagi välja heitma. Usun, et Indrek targa inimesena saab aru, et kui ta on kriminaalkorras süüdi mõistetud, siis kahtlemata ta kirjutab ise lahkumisavalduse nii volikogust kui ka Reformierakonnast.»