Põlva vallavanema Martti Rõigase sõnutsi ei pruugi jää ja lume alt arugi saada, kui palju järves vett on. FOTO: Mati Määrits

Paljud põlvalased ei pruugi veel olla märganudki, et Põlva järves on taas vesi üles paisutatud, sest see ei paista jää ja lume alt välja.