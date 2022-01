Poliitikast lahkunud Allain Karuse: poliitika ei vääri tervise rikkumist

Politsei pidas Valga vallavolikogu liikme Allain Karuse kinni detsembri keskel. Ta sai kahtlustuse kohalikel valimistel häälte ostmises ja luba omamata vedelkütuse müümises. Süüdistusi pole Karuse omaks võtnud. Pühapäeval postitas ta sotsiaalmeediasse teate, et lahkub Valga vallavolikogust ja Keskerakonnast.

Eelkõige on Karuse sõnul põhjuseks tervis. «Hommikuti on vererõhk kõrge. Tuleb keskenduda firma tegemistele. Ei jõua kõigega tegeleda, millestki tuleb tervise huvides loobuda. Täna hommikul oli ka vererõhk üleval ja süda rütmist väljas, ei ole lihtne praegu,» lausus Karuse, kellele kuulub kaubavedudega tegelev A. Karuse AS, esmaspäeval.