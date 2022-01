«13. jaanuaril pidi olema sünnitus, aga tuli varem. Ise ehmusin ära küll, sest muidu on olnud sünnituse esilekutsumised, aga sel korral tuli iseenesest,» lausus Võrus Kubija mändide all asuvas Lõuna-Eesti haiglas uue aasta teisel päeval oma kolmanda lapse sünnitanud Kristi Pae (24).

Seda, et laps võiks sündida tähtajast ligi kaks nädalat varem, ei osanud algul arvata Kristi ega ka tema elukaaslane Toomas (32). «Veetsin pühapäeval kodus niisama aega, aga umbes kella 12 ajal hakkasid valud pihta. Siis sain kindlalt aru, et nüüd on minek,» tõdes Kristi.