Õnnetus toob kaasa suurema kontrolli

Ent õnnetus, mis nõudis üleeile õhtul kella poole kuue ajal 15-aastase noormehe elu, ei juhtunud lindi peal sõites, vaid seda tööpäeva lõpus hooldades.

Liikurteed vajavad puhastamist

Siim Kalda, kes võttis seitse aastat tagasi Tammelt üle nüüd Winterplace’i nime kandva talvepargi ning soetas sinna Itaaliast uue linttõstuki, seletas, et seda tüüpi liikurteid tuleb talvel õhtuti lumest puhastada. Muidu koguneb lindi alla selle tagasikeeramise kohas rullmehhanismi juurde lumi, mis võib öösel jäätuda ning hommikul linti käivitades selle puruks tõmmata.

Selleks et hooldustöid teha, tuleb tõstuki mootor võtmest keerates seisata.

Kalda ütles, et linttõstukeil on hulk ohutusandureid ja -mehhanisme alates fotosilmadest ja lõpetades seadeldisega, mis lindi purunemise korral paneb mootori seisma, ent need on paigaldatud eeskätt klientide ohutust silmas pidades. Ta kinnitas, et linttõstuk on kundedele kindlasti ohutum kui trosstõstuk, mille külge võib märksa kergemini kinni jääda. Ühtlasi lisas Kalda, et Winterplace’i linttõstuk jääb seisma ka siis, kui eemaldada selle otsas plaat, mis katab ligipääsu kohale, kust saab eemaldada lindi alla kogunenud lund. Paraku pole teada, kas samasugune ohutusmehhanism võib olla ka Kuutsemäe linttõstukil.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ainar Koik tõdes, et on väga palju küsimusi, millele ei ole veel vastuseid, kriminaalmenetluse käigus tuleb hakata neid otsima. «Kontrollime ka, kas kõiki tööohutusnõudeid järgiti korrektselt.»

Omanikujärelevalve kõrgeima, 8. kategooria spetsialist Raivo Nurmetu, kes kuulus sügiseni Otepää vallavolikogusse, ütles, et mingil juhul ei tohi keegi pääseda töötavat tõstukit hooldama. Nurmetu väitis, et Otepää valla järelevalve tema territooriumil asuvate avalike objektide üle on olnud aastaid olematu.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes kuulub ühtlasi Kuutsemäe suusakeskuse omanikfirma Suusakeskuste ASi nõukokku, möönis, et ei ole kursis keskuse tõstukite hoolduse ja ohutusega, sest nõukogu koosolekule ei ole teda viimasel ajal kutsutud, liiati ei tee omavalitsus tõstukite järelevalvet. Samas kinnitas ta: «Otepää vallas käivad kõik asjad täpselt nii, nagu seadus ette näeb.»

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ütles, et liikurteele, mida nimetatakse ka lint- või kaldtõstukiks, peab omanik tagama iga kahe aasta tagant sõltumatu kolmanda osalise tehtava tehnilise kontrolli. Kuutsemäe linttõstuki tehniline kontroll oli tehtud eelmise aasta jaanuaris, järgmine tulnuks teha tuleva aasta alguses.

Lisaks peab kompetentne isik hooldama linttõstukit tootja juhiste järgi kord kuus või kvartalis, seejuures peab olema samuti tagatud ohutus, märkis Teinemaa. Ta lisas, et TTJA selgitab ka ise välja täpsemad asjaolud ja seadme tehnilise seisukorra.

Ameti kommunikatsiooninõunik Aap Andreas Rebas ütles, et eile käiski ameti ekspert kohapeal, vaatas üle seadme ja tutvus õnnetuse asjaoludega. «Aitame koguda kriminaalmenetluse läbiviimiseks tehnilist infot,» lausus Rebas.

Praegu on tema sõnul vara öelda, kas amet edaspidi suusatõstukite kontrollimise asjus midagi muudab, sest tegemist on ju väga värske juhtumiga. «Päevakorras on küll hakata neid rohkem kontrollima. Eestis selliseid suusaparke väga palju ei ole ning selle juhtumi tõttu vaatame need eraldi üle.»

Aap Andreas Rebas, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooninõunik: «Päevakorras on küll hakata neid rohkem kontrollima. Eestis selliseid suusaparke väga palju ei ole ning selle juhtumi tõttu vaatame need eraldi üle.»

Kuigi pole täpselt teada, kuidas see õnnetus juhtus, nentis tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg, et teab mitut juhtumit, mil töötaja on kättpidi seadme rullide vahele tõmmatud. Ta tõi näiteks ühes puidufirmas juhtunud õnnetuse, kus töötaja jäi kättpidi kuni õlani kahe rulli vahele. «Mehe käe liikumisfunktsioonid õnneks hiljem siiski taastusid, jäid vaid kosmeetilised vigastused,» lisas Reisberg.

Ta tõi ka näite keemiatööstusettevõttest, kus töötaja läks pahtlilabidaga metalltrumlit puhastama ning seade rebis mehel õlavarrest käe otsast. «Pahtlilabidas kleepus seadme külge ning töötaja püüdis tööriista päästa, kuid seade tõmbas ka käe kaasa,» rääkis Reisberg. «Seal, kus rullid pöörlevad, on masinatel suur jõud.»

«Väga palju on selliseid seadmeid, mida on tunduvalt mugavam puhastada, kui need liiguvad,» tõdes Reisberg. Ta lisas, et seisvat seadet hooldades saab ära puhastada ainult selle osa rullist, mis jääb töötaja poole. «Seejärel tuleb seade taas käivitada ning mängida loteriid, milline puhastamist vajav koht rulli seiskamisel seekord ette jääb.»

Kuigi eeskirja järgi võib puhastada ainult seisvat seadet, saab Reisbergi sõnul liikuvat rullseadet üldjuhul kiiremini puhastada.