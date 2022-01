Võru kool korraldab taas vaktsineerimispäeva

Vaktsineerimise päev on koolijuht Karmo Kurvitsa sõnul vajalik, sest tõhustusdoosi saanute osakaal Võrumaal on Eesti maakondadest üks väiksemaid. «Võru gümnaasium on töötajate ja õpilaste vaktsineeritusega heas seisus. Näiteks 100% töötajatest omab COVID digitõendit ja 71% töötajatest on teinud tõhustusdoosi. Kool loodab, et ka õpilased kasutavad võimalust ja lasevad teha endale tõhustusdoosi. Nii saame hoida kooli võimalikult kaua ja paljudele turvaliselt avatuna,» lisas ta.