„Peame hindama ja väärtustama enda kultuurimälu. Üheks meie kultuurimälu tugisambaks on inimesed, kes hoiavad paikkondlikke tavasid ja keelelisi eripärasid, neid elavalt kasutavad ning põlvest põlve edasi kannavad,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik. „Setomaa on üks seitsmest pärimuslikust kultuuripiirkonnast, mille vaimse kultuuripärandi säilimist, püsimist ja sealse kogukonna tegevust riik toetab. Kindlasti on oluline ka edaspidi kultuuriruumide eripärasid väärtustada ning neid aktiivselt toetada,“ lisas minister.