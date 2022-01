Koroonaviiruse riskitaseme määramise täiendavatest indikaatoritest on seitse päeva keskmine COVID-19 surmade arv 2,8, mis vastab madalale tasemele. Üle 60-aastaste inimeste viimase seitsme päeva nakatumise keskmine näitaja on ümardatult 132 inimest, mis vastab keskmisele ohutasemele ja juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv on 15 inimest, mis näitab kõrget riskitaset.

Täiendavalt jälgib valitsus täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatust vaktsineerimisega, mis on praegu 72,35 protsenti inimestest. Tõhustusdoose on tänase päeva seisuga saanud 303 711 inimest.

Epideemia kontrolli alla saamiseks on väga oluline roll vaktsineerimisel. Eestis on vaktsineerimine avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt viieaastased. Ametlik info vaktsineerimise kohta on https://vaktsineeri.ee/covid-19/vaktsineerimine-eestis/ .