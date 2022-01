Kallas: oodata on omikroni hiidlainet

"Nagu ka teisi riike, nii tabab ilmselt ka meid varsti omikroni hiidlaine ja peame arvestama, et nakatumisnumbrid lähevad väga suureks," rääkis ta.

Tema sõnul on Eestis jätkuvalt probleemiks vaktsineerimata inimeste suur hulk. "Vaja on teha nii esimesi doose kui ka tõhustusdoose," nentis ta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et neljapäevast tõusis ametlikult Eesti riskitase. "Oleme punases tasemes," ütles ta.

"Vaktsineerimata inimesed on kõrges riskis ning need, kes on vaktsineeritud või läbipõdenud, kuid pole veel tõhustusdoosi teinud, on keskmises seisus. Kui vaatame numbreid, siis on kümnekordne erinevus vaktsineerimata ja vaktsineeritute vahel," nentis Kiik.

"Pandeemia ei ole lõppenud. Praegu on uus tüvi ja me ei tea, millal tuleb järgmine. Vaktsineerimine on ainumõistlik terviseteadlik käitumine," kinnitas Kiik.