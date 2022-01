Laulupeo teekonna fotonäitus alustab Tõrvast

«Rongkäigud on osa laulu- ja tantsupeo liikumise traditsioonist ning kui Angela Arraste ja Ülo Luht meile rääkisid, et otsivad pesa näitusele, mis neile oli usaldatud, siis olime meeleldi sellel teemal koostööd tegema,» rääkis Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

«Meil on alati heameel koostööd teha, sest sellest sünnib midagi väärtuslikku kogu Eestile. Suured tänud Tallinna Kultuuri-ja Spordiametile, kes seda näitust 2019. aastal Vabaduse platsil eksponeeris ning selle meile usaldas. Nüüd saame seda omakorda Eesti Rahvakultuuri Keskusega suurema auditooriumini viia. Selline ajalooline pool on oluline ja fotod on väga huvitavad kõigile vaatamiseks,» märkis Angela Arraste Tantsupeomuuseumist.

Fotode jaoks tuli tellida metallkarkassid ning otsida uhke näituse jaoks väärilised asukohad. «Meie asutuse kommunikatsioonijuht Kaja Liivak pakkus välja, et näitus võiks lisada silmailu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetme raames valminud keskväljakutele. Olen sellega väga nõus ja soovin, et fotonäitus jõuaks igasse maakonda. Kindlasti on keskväljakute kõrval ka teisi kohti, kuhu selline väärikas mälestuste pank sobiks. Nii saame meenutada ajalooürikutesse talletatud väärtusi ning näha, kuidas on rongkäik erinevatel aegadel toimunud,» lisas Vister.