Kagueestlased osalevad rahvaloendusel loiult

Loenduse projektijuht Liina Osila sõnas, et läinud nädala andmete põhjal oli Eesti keskmine vastamismäär 15+ vanuste hulgas 8,1 protsenti. Aktiivsemad vastajad on olnud Tartu-, Harju-, Järva- ning Hiiumaal – seal on vastamisprotsent 9–11 vahel. Põlvamaal oli see 8, Võrumaal 7,5 ning Valgamaal 6,6 protsenti. «Üldiselt on vastamismäär 15+ elanikkonna hulgas üsna sarnane ja vahed väga väikesed.»