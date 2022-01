«Seda tehnoloogiat on kasutatud muudes valdkondades, aga mitte vannitootmises,» rääkis Seer oma Arula külas asuvas töökojas. Suuresti talle kuuluv OÜ Khis alustas puidust vannide tootmist kümmekond aastat tagasi ning nüüdseks on esimesed vannid praktikas tõestanud, et puit võib olla vägagi vettpidav materjal.