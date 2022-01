Laube sõnul on Paganamaal ka varem uue aasta algul seenel käidud. Ja mis viga käia, kui kohapeal olemas selline suurepärane seenetundja nagu Marje Mürk. «Meil on rahvamajas lausa seeneklubi,» rääkis Laube. «Muidu saame kokku kord kuus, aga nüüd jääb ilmselt paar kuud vahele. Järgmine kohtumine on juba kevadel. Siis võtame sihikule kevadkogritsad ja mürklid.»