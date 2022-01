Vaktsineerimata haiglatöötajad jäävad Lõuna-Eestis esialgu ametisse

Valga haigla 384 töötajast on koroona vastu vaktsineerimata 24, enim on kaitsepookimata inimesi abipersonali ning hooldustöötajate seas. Kahel mittevaktsineeritul on ette näidata ka arstitõend. «Kuna vaktsineerimine on teaduslikult tõestatud efektiivne vahend, saamaks jagu rasketest haigustest, siis loomulikult võiks protsent kõrgem olla. Rahule võib jääda, kui jõuame 99 protsendini,» lausus Valga haigla juhataja Apo Oja.