«See oli üllatus. Mulle öeldi, et aastapreemiad antakse üle – tule siia, saame rahvaga kokku, aga nüüd elutööpreemia... Ei tunne, et kõik tööd oleks lõppenud, pigem see innustab muud tegema,» muljetas Ago Ruus neljapäeva õhtul Värskas toimunud Võru maakonna kultuuritegijate aastapreemiate väljaandmise järel.