Jätkub Võru veetaristu rekonstrueerimine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt 11,8 miljoni euroga toetatud projekt sai alguse 2019. aastal, kui alustati Räpina maantee ja Vilja tänava ja mitme teise piirkonna veetaristu ning teede ehitus- ja rekonstrueerimistöödega. Paari aasta jooksul on veetaristut korrastatud Räpina maantee, Kubja, Liitva, Vilja, Jaama, Põllu, Olevi, Vabaduse ja Vee tänava piirkondades. Võru valla Navi küla Ehitaja tee ja Võrumõisa küla piirkondadesse on välja arendatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Alanud aastal jätkatakse töödega Vabaduse, Olevi, Koreli, Luha, Jüri, Piiri, Koidula, Kalevipoja, Roosi, Lembitu ja Tartu tänavatel. Tööde teostamine võib kaasneda liikluskorralduste muudatusi, seega vabandab Võru Vesi liiklejate ees ebamugavuste pärast ning palub kõikide osapoolte poolt mõistvat suhtumist.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et eelmainitud projekti raames ehitatakse 22 km veetorustikke, 27 km kanalisatsioonitorustikke, 11 km sademeveetorustikke ja 14 reoveepumplat. Projektiga kaasajastatakse ja laiendatakse Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust, mille ehitustöödega alustati 2021. aasta alguses. Lisaks torutöödele on AS Võru Vesi projekti raames juba soetanud kriisiolukorra seadmed – 11 elektrigeneraatorit ja kütusehoiumahuti – mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.