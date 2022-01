Otepää abivallavanemaks sai Raivo Kalda

Raivo Kalda on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli matemaatika erialal. Ta on Otepääl töötanud pikka aega eraettevõtluses aga ka Otepää Gümnaasiumis õpetajana. Raivo Kalda on olnud tegev tuntud ööklubi Comeback, toitlustuskohtade Oti pubi, Ugandi Resto, Ugandi kohviku, talvepargi Otepää Winterplace ja hotelli Murakas omanikuna. Lisaks sellele on Raivo Kalda tegutsenud vetelpäästjana. 2021. aasta kohalike omavalitsuse volikogude valimistel osutus ta Otepää vallavolikokku valituks, kust ta suundus vallavalitsuse liikmeks.