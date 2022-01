Sotsiaalkomisjonis tuleb arutusele pikaajalise hoolduse tulevik

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka märkis, et keskmise eluea tõusu ja elanikkonna vananemisega kerkib järjest teravamalt esile praegugi paljudele tõsiseid probleeme valmistav abivajajate hooldamise teema. „Inimesed ootavad juba ammu lahendusi pikaajalisele hooldamise rahastamisele. Seni pole selles küsimuses poliitilist kokkulepet saavutatud, kuid Arenguseire Keskuse hiljuti valminud analüüs näitab, et tänane olukord enam niiviisi jätkuda ei saa,“ sõnas Kotka.

Ta lisas, et Eestis on ligi 200 000 inimest, kes kasutavad oma igapäevastes toimetustes kõrvalabi. „Kõik ei ole muidugi eakad, hoolduse teema puudutab ka meie erivajadustega inimesi. Fakt on aga see, et senise korra kõrval tuleb meil kiiresti muudatustele ja uuendustele mõelda ning tänasel istungil arutamegi uuringus tõusetuvate küsimuste ja võimalike lahenduste üle,“ rääkis Kotka.