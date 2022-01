Linn soovib päevahoiu ehitusse kaasata ka valla

Kreutzwaldi kooli kõrval asuvas 1976. aastal valminud Punamütsikese hoones ei ole piisavalt pinda tänapäevastele nõuetele vastavatele rühmaruumidele, mistõttu otsustas Võru linn hoone renoveerimisest loobuda ning 2023. aastaks täiesti uue ehitada. Ehkki linn on varem suutnud oma raha ning riigi toetuse abil kapitaalselt või osaliselt uuendada kaks linna lasteaeda – Sõleke ning Päkapikk –, uue hoone ehitamiseks raha ei jätku. Et aga maakonnakeskuse lasteaedades käivate laste seas, keda on üle 700, on läbi aastate olnud 80 kuni 100 Võru valla last, otsustas linn koolieelikutele mõeldud haridusasutuse ehitamise rahastamiseks pöörduda ka valla poole.