«Omavalitsused ei ole huvitatud võtmast endale rahalist kohustust, et tagada riiklikku lubadust tasuta ühistranspordi jätkuvuse osas. Võib ju sellega kaasneda omamoodi finantslõks, sest lisaraha ootused kasvavad ilmselt ka tuleval aastal. Meie sõnum on selge: kui riik soovib tasuta ühistransporti jätkata, tuleb selleks ka raha leida. Riiklikus transpordi arengukavas on samuti selgelt öeldud, et majanduslikult rasketel aegadel tuleb vältida olukorda, kus tekib surve teenusemahtu kärpida,» vahendas Saar ühist seisukohta.