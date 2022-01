Võrumaa lühiuudised

Värskas saab raamatuid kätte kapist

Rõuges tuleb sõlmida uued jäätmeveolepingud

Teenusepakkuja on endiselt AS Keskkonnateenused, kuid sellegipoolest tuleb klientidel sõlmida uus leping, mis kehtib 31. märtsini 2024. Jäätmevedaja teavitab igat klienti uutest hindadest, mis hankega on paika pandud, ja edastab kõigile uue lepingu.

Antslas lükatakse suusad lumme

Vanuseklassid on mudilased (2016 sündinud ja nooremad), P/T8, P/T10, P/T12, M/N14, M/N16, M, N ja sport M, see võistlusklass on mõeldud 2005. aastal sündinutele ja vanematele, kes regulaarselt treenivad. Kolmel esimesel etapil, mis peetakse 14. ja 28. jaanuaril ning 11. veebruaril, on kavas vabatehnikas ühisstardiga sõit. 27. veebruari finaal­etapil on kavas retrosuusapäev koos sportlike talimängudega.