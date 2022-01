Kalli elektri tarbijad loodavad hõlpu kevadel

Valgas lihatooteid valmistava ASi Atria Eesti juhatuse liige Olle Horm ütles, et ettevõte pole detsembrikuu eest elektriarvet veel saanud. «Kuid ma eeldan, et see tuleb kolm-neli korda suurem, kui oli aasta tagasi,» lausus ta. «Prognoosime seega, et arvel olev summa tõuseb aastataguse 80 000 pealt kahesaja-kolmesaja tuhande euro peale.»