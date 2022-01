Valla kõige tähtsam vara on tema elanikud. Elanike arv ja selle muutus on peamine alus arengusuundade planeerimisel ja investeeringute suunamisel.

Pärast haldusreformi ei ole Kanepi vald teinud ekstra kampaaniaid, et lühikeseks ajaks saada juurde elanikke, pigem on nähtud vaeva selle nimel, et inimestel oleks hea siin pikka aega elada. Viimaste aastate elanike arv on olnud stabiilne ja pigem kasvanud. Elukoha valikul saavad määravamaks ikkagi muud asjaolud kui aasta lõpus tehtava kampaaniaga saadud «auhind».