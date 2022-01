«Täitsa rabas,» ütleb otepäälane Jaanus Raidal oma detsembrikuu elektriarve kohta. «390 eurot! 25 eurot on riigitoetus, elektri võrgutasu hüvitis – maksta tuleb 365 eurot. Võrreldes 2020. aasta detsembriga, on hind läinud neli korda kallimaks.»

Mehel on kodus õhksoojuspump, veeboiler ja külmkapp, mis enim voolu võtavad. «Need on elementaarsed asjad, mis kaasaegses maailmas peaksid olema minu arvates täiesti normaalsus ise. Aga nüüd on muudetud elektriteenus meile luksuskaubaks. See on absurd!» lausub ta.