Enamiku Eesti Energia klientide elektriarve jäi alla 50 euro

„Detsembrikuus tarbitud elektri eest väljastatud arved on tänaseks jõudnud klientideni ning näeme selgelt, et elektri üldine hinnatõus mõjutab tarbijaid väga erinevalt. Klientidel, kellel on varasemalt sõlmitud pikaajaline fikseeritud hinnaga leping, võis arve võrreldes eelmise kuuga olla isegi väiksem, sest riik kompenseerib ajutiselt pool elektri võrgutasust. Seevastu börsihinnaga elektrit tarbinud klientidel võis arve aastavõrdluses kasvada kuni viis korda,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Jaanuaris koduklientidele väljastatud arvete keskmine summa oli 87 eurot. Aasta tagasi, soojemate ilmade ning madalamate hindade juures oli keskmine arve summa 50 eurot.

Kui detsembri börsihind kasvas võrreldes 2020. aasta detsembriga 345% ehk neli ja pool korda, siis Eesti Energia enam kui 400 000 kliendi keskmine hinnatõus on jäänud madalamaks eeskätt seetõttu, et kaks kolmandikku neist on eelistanud fikseeritud hinnaga paketti.

Nii sai 60% ehk ligi 240 000 klienti jaanuaris arve, mille summa oli alla 50 euro. Alla 100 euroste arvete osakaal oli kokku juba 75%. Üle 1000 euro suuruse arve sai ligi 2800 koduklienti ehk 0,7% klientide koguarvust.

Aastatagusega võrreldes kasvas elektriarve kuni 50 eurot 80% klientidest ning üle 500 euro kasvas elektriarve 1,3% klientidest.

Eesti Energia arvete statistika ei anna täit ülevaadet kogu Eesti kohta, sest teiste elektrimüüjate turuosa moodustab kokku ligi 40% ning börsipaketil olevate klientide osakaal on nende müüjate juures suurem.

Roosi sõnul on laekunud arved tekitanud klientidel palju küsimusi, sealhulgas elektrituru toimimise, hinna kujunemise kohta ja sobiva elektripaketi valiku teemal.

„Selleks, et saaksime rohkem kliente sel keerulisel ja pingelisel perioodil aidata, oleme pikendanud nõustamiskeskuse tööaega ja suurendanud inimeste arvu, kes küsimustele vastavad ja kliente juhendavad. Suuname kliente infot leidma nii telefoni, e-maili, veebichati kui ka kodulehe kaudu. Igapäevaselt saab meilt vastuse oma küsimusele ligi 1500 klienti,“ selgitas Roos.

Roos rõhutab, et Eesti Energia on oma arveldusprotsessis alati olnud paindlik ja kui klient seisab silmitsi makseraskustega, tasub probleemi lahendamiseks kohe ühendust võtta, mitte loota, et mure ise ära laheneb.

„Leiame koos viisi, kuidas arvete tasumisega edasi minna. Iga kliendi probleemile vaatame otsa personaalselt. Maksepikendus ei pruugi olla sugugi mitte esimene lahendus. Meie klienditeenindus pakub konsultatsiooni sobivaima elektripaketi leidmiseks. Samuti selgitame erinevaid võimalusi energiakulude kokkuhoiuks ja tutvustame riiklikke toetusmeetmeid,“ kinnitas Roos.

Elektripaketi valimisel on Eesti Energia soovitus järgmine: kui klient saab ja tahab oma tarbimist ajastada, siis sobib talle paremini börsihinnaga pakett. Kui klient tarbimist ajastada ei soovi ja tahab energiahinna tõusu riski jätta elektrimüüja kanda, sobib pigem fikseeritud hinnaga pakett.

Energiahinna tõusu leevendamiseks loodud elektri-, gaasi- ja küttearvete osalise hüvitamise riiklikud ettevalmistustööd on tänaseks tehtud ning kohalikud omavalitsused on taotluste vastuvõtuga juba algust teinud või peagi sellega alustamas.