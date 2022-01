Muusikalis kõlavate laulude autor on Alan Menken ning eestikeelsed laulusõnad on loonud Jaan Pehk, Uku Toomet ja Siiri Põldsaar.

Tüki peategelane Ratsur Flynn (Timmu Viilup) on tagaotsituim, aga ka võluvaim bandiit terves kuningriigis. Kui ta pärast järjekordset röövi leiab endale peidupaiga keset metsi asuvas tornis, saab mehest ootamatult... pantvang. Tema vangistaja Rapuntsel (Carol Põldsaar) on imeilus ja särtsakas piiga, kelle võluväge sisaldavad kuldsed juuksed on 20 meetri pikkused ning kes pole kunagi sellest tornist välja pääsenud.