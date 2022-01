Loendatud on veerand Eesti rahvastikust

«Eriti kutsume küsimustikule vastama noori mehi ja eakaid naisi, kelle huvi e-küsimustikku täita on olnud kõige leigem,» selgitas statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. «Vastajaid tuleb küll iga päevaga järjest juurde, kuid loodame, et aktiivsus kasvab veelgi. Ootame kõikide Eesti inimeste vastuseid veel 22. jaanuarini.»

Osila märkis, et kõikidele Eesti elanikele on praeguseks välja saadetud e-kirjad kutsetega loendusel osaleda ja lähitulevikus lähevad teele ka meeldetuletused. Vastama võib aga asuda olenemata sellest, kas kutse on laekunud või mitte.