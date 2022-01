Valga hakkas valesti parkijaid korrale kutsuma

Plaan linna parkimiskorda rangust tuua küpses vallavalitsuses juba 2020. aastal. Juba toona oli mure, et vallal polnud parkimiskorda, inimesed ei pidanud märkidest kinni ja see tekitas kohati ohtlikke olukordi. «Märkidest kinni ei peeta: igaüks pargib, kuhu tahab. Nad teavad, et keegi trahvi ei tee. Inimesed panevad auto lihtsalt keelava märgi alla ja takistavad kesklinnas liiklust,» kirjeldas toonane asevallavanem Toomas Peterson.