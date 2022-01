Veeavarii tõi esile tehnilised puudujäägid

Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis tõdes, et kõik selliste õnnetuste ärahoidmiseks vajalikud detailid ei saa kunagi paika. Seetõttu ei saa probleeme alati ka kiirelt lahendada. Et elanikke sellistel juhtudel joogiveega kiiresti varustada, tuleb tema sõnul kommunaalameti järgmise aasta eelarves ette näha veevarustusmahutite soetamine. Samuti peavad need olema isoleeritud, et vesi talvel ei külmuks.