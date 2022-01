Uus haiglatöötaja tegeleb jätkusuutlikkusega

Kuna tegemist on uue ametikohaga, tuleb tal ise olla arendaja ja suunaja. Seejuures ei tähenda uus ametikoht, et see teema oleks haiglal alles nüüd päevakorda tulnud. Lihtsalt on loodud ametikoht, kus kindel inimene saaks tegeleda nii töökeskkonna kui haigla üldise jätkusuutlikkusega.

Villems soovitab kõigil järgida tavapäraseid meetmeid (sortida prügi, üritada võimalikult palju taaskasutada, tarbida võimalikult palju oma aia saaduseid ning kohalikku toodangut, kasutada kilekoti asemel riidest kotti, vältida toidujäätmete teket, üleüldiselt mõelda oma ostud läbi ja kaaluda, kas eset on tõesti vaja, säästa elektrit jne), kuna ka väikese panuse kaudu on võimalik keskkonda hoida. Ta usub, et tähtis on keskkonnasäästlikku mõtteviisi kanda edasi lastele, et juba varasest east tekiksid keskkonda hoidvad käitumisharjumused, mida nad ka ise saaksid edasi anda.