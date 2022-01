«Mul on olnud nii, et poolteist tundi olen vait ja kuulan. Pärast inimene vaatab otsa, nägu läheb särama ja ütleb: nii hea oli vestelda, aitäh. Muud polegi vaja.»

Hingehoidja ametist tihti kuigi palju ei teata. «Kes sa oled, kas riidehoidja? Kui ütlen, et ikka hingehoidja, siis küsivad, et kes see on,» tuletas Lee naerdes meelde talle osaks saanud reaktsioone.