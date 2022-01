Põlvamaa arenduskeskus kuulutas mullu novembris välja tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamise. Valdkonna märkajaid oli palju ja korraldajatele laekus 13 ettepanekut, mille kirjelduste alusel valis maakonna tervisekomisjon välja 2021. aasta suurimad panustajad, kirjutas Põlvamaa portaal.

Põlvamaa tervisedendaja on Põlva Roosi kooli direktor Eve Salundi.

«Eve on meie kooli hing ja süda. Meie kooli moto on: iga laps on täht, aita tal särada. Õpilastele meeldib koolis käia ja õppida. Koolipere on rahulik, südamlik ja õpilastele pühenduv, sest direktor on loonud koolis väga positiivse ja turvalise õhkkonna,» iseloomustasid teda kolleegid.

Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse tegu on Valgjärve vabatahtliku päästeseltsi komandohoone renoveerimine.

Uuendatud komandoruumidesse saab nüüd paigutada tehnika ja kõik depoos vajalikud vahendid: uue tulekustutusauto, tuletõrjevarustuse, päästjate riided ning õppe- ja abimaterjali. Nüüd on kõigil päästeseltsi liikmetel hea ja kiire ligipääs varustusele. Uus depoo asub maantee ääres ja tagab kiire väljasõidu.

Põlvamaa tervisesõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvisid Tilsi põhikool ja Põlva lasteaed Lepatriinu.

Nendes asutustes hoitakse tervisedendust au sees. Tervise ja turvalisuse alaseid tegevusi püütakse siduda igapäeva õppetööga. Tilsi põhikool alustab õppeaastat stardilaagriga, kus enamik tegevusi toimub õues – sportmängud ning taimede ja putukate uurimine. Pimedatel sügiskuudel turgutatakse vaimset tervist vaimse tervise nädalaga ning tervist toetava toiduga. Lasteaed Lepatriinu korraldab juba mitu aastat projekti «Hoovilust», kuhu on kaasatud terve lasteaed koos lapsevanematega, seisab hea õpetajate vaimse tervise eest läbi programmi «Heaolu loov lasteaed» ja palju muud.

Põlvamaa lasteaedade ja koolide tervisetegu on Räpina ühisgümnaasiumi tervisetegu «Köögiviljad toidulaual». Selle raames külastasid lapsed koduaeda, kokkasid koos, koostasid köögiviljaraamatu ning korraldasid lapsevanematele minikonverentsi.

Põlvamaa 7-26aastaste noorte sündmus on Põlva valla noorsootöö keskuse õpihuvilaagrid, et veidigi leevendada kaugõppega seotud raskusi.

Noorsootöö keskuse eestvedamisel toimus kaheksa õpihuvilaagrit, mille läbivaks teemaks oli meediapädevus, mida igas rühmas käsitleti pisut erinevalt. Erilise fookuse all oli vaimne tervis ja õpirõõmu leidmine läbi erinevate noorsootöö meetodite.