Looduskaitseala sai rangema kaitsekorra

Kirmsi looduskaitsealale liidetakse Kirmsi hoiuala, Kirmsi variala ja laanemetsade ning II kategooria liikide kollase kiviriku ja soohiilaka kasvukohad, teatas keskkonnaministeerium.

Kirmsi hoiuala territoorium on olnud kaitse all alates 2005. aastast. Kirmsi hoiuala pindala on 219,8 ha, uute alade liitmisega suureneb kaitseala pindala 63,2 ha võrra ehk 283 hektarile, millest on riigimaad 262 ha ja eramaad 21 ha.

Kogu kaitseala tsoneeritakse ühte sihtkaitsevööndisse. Senise kaitsekorraga võrreldes muutub kaitsekord rangemaks, keelatakse metsaraie, v.a metsakoosluse kujundamine looduslikkuse suurendamiseks ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

Kirmsi looduskaitseala asub Räpina vallas Kirmsi, Rahumäe ja Kassilaane külas.