Analüüside tulemused saab samaaegselt, keskmiselt 24 tunni jooksul pärast proovi andmist. Digilugu.ee keskkonda kuvatakse nüüdsest kolm tulemust: lisaks koroonaviirusele ka A- või B-gripi ning RS-viiruse tulemus.

«Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus on kasvanud,» ütles terviseameti gripikeskuse spetsialist Olga Sadikova. Ta lisas, et respiratoorsed viirused põhjustavad sarnase sümptomaatikaga hingamisteede infektsioone ning seetõttu on epidemioloogilisest olukorrast ülevaate saamiseks mõistlik nende viiruste esinemist tuvastada samaaegselt. Gripi puhul on oluline viiruse varajane tuvastamine, mis annab arstile võimaluse määrata vajadusel patsiendile viirusevastane ravi. See omakorda vähendab gripist tingitud tüsistusi.

Analüüsiks saab anda nii ninaneelukaabet kui ka kurguloputusvedelikku. Viimase puhul on oluline olla vähemalt üks tund söömata ja joomata.

Juhul kui SARS-CoV-2 analüüsi tulemus on positiivne, teavitab lisaks terviseametile ka avaliku testimise kõnekeskuse kõnerobot inimest telefoni teel. Gripi ning RS-viiruse (lühend RSV) tulemusi saab vaadata digilugu.ee keskkonnast.

Reisieelselt jm põhjusel on inimesel SYNLAB-i tasulistes koroonatestimise punktides võimalik valida, kas soovitakse tavapäraselt SARS-CoV-2 määramist või nn PCR kolmikpaketti nimetusega koroona-, gripi ning RS-viiruse määramine.