Mati Määrits: palvetada või lõpuks otsustada

Näiteks saime Mikk Salu laupäevasest artiklist Postimehes teada, et valitsustegelased muudkui palvetavad ja palvetavad, et Rootsis ja Norras sajaks, misjärel sealsed hüdroelektrijaamade reservuaarid täituksid ja hakataks rohkem odavamat elektrit tootma. Samast artiklist käis läbi mõte, et kõige kiiremini – kahe-kolme aastaga – on võimalik ehitada biomassi (puidu) või maagaasi põletamise jaam.