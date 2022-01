Kanepi vald uuendab Valgjärve ühisveevärgi

Ettevõtmise maksumus on 944 813,25 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 460 155,30 eurot (AS Võru Vesi omaosalus 51,30%). Kanepi vald panustab 484 657,95 eurot.

Eesmärk on rekonstrueerida Valgjärve küla amortiseerunud ühisveevärgi ja

„Selle investeeringuga saab Valgjärve küla endale nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kanepi valla eelarvestrateegias on ka järgnevatel aastatel plaanis investeeringute jätkamine, et tagada tõrgeteta toimiv ühisveevärgisüsteem,“ kinnitas vallavanem Mikk Järv.

2022. aastal rekonstrueeritakse ka Prangli puurkaev, mida hakkab opereerima AS Võru Vesi. Kanepi valla eelarvest kulub selle investeeringu tarbeks 91 670 eurot. Lisaks on plaanis Kanepi aleviku Jõe tänava veetorustiku ehitamine liitumispunktidega, mille hinnanguline maksumus on 30 000 eurot.