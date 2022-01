Olen tõsiselt mures, sest meie inimesed ja ettevõtjad virelevad elektri- ja gaasiarvete maksmisel. Samal ajal on meil peaminister, kellel on just kui probleeme päriselu nägemisega.

Poliitikud on öelnud, et meil on koroona-, julgeoleku- ja energiakriis. Tegelikult on meil neli kriisi, sest eelmised on kaasa toonud elu hääbumise paljudes väiksemates asulates ja seda senisest kiiremini. 2021. aasta esimeses kvartalis oli Harjumaal keskmine töötasu 1722 eurot, aga Valgamaal Eestis kõige madalamana ligi pool tuhat eurot vähem. Ometigi on Tallinna ja Valga poodides makaronid ning hakkliha sama hinnaga ning lambipirn vajab sama palju elektrit hoolimata asukohast.