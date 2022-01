Tollal käis vaidlus lastetoetuste tõstmise üle: kas suurendada toetust kõigile vanematele või ainult neile, kes rohkem ühiskonna tuge vajavad, ja kellele siis sellevõrra saaks ka rohkem maksta? Toona peaminister olnud reformierakondlane Andrus Ansip eelistas teist valikut, kuid hiljem otsustati siiski, et toetus tõuseb kõigil lastevanematel.

Elektriarvete hüvitamise teema on poliitikutele mõjunud kui vaimuhaigla aknast sisse paistev täiskuu. Üksteise võidu on avalikkuse ette paisatud arve ja protsente põhimõttel, et mida suuremad, seda parem. Selleni välja, et Isamaa riigikogulased käisid valitsusmaja ukse ees pikettimas. Näib, et üle pika aja on poliitikutele kätte sattunud teema, mis ka neid endid puudutab.

Leian, et elektriarvete lausalist hüvitamist pole tarvis. Seda põhjusel, millele Ansip omal ajal viitas – kõik seda abi lihtsalt ei vaja. Kuulun ka ise nende hulka, kes saavad elektriarvega hakkama, sest kuigi detsembri arve oli tavapärasest tublisti suurem, jäi see alla saja euro piiri. Võrgutasu hüvitisena maha arvatud 5,90 eurot paneb aga õlgu kehitama – küllap on suuremas hädas inimesi, kellele seda maksta.

Toetustega on üldse nii, et kui neid juba maksma on hakatud, harjub inimene niisama laekuva rahaga kiiresti. Kui mu vanim poeg sai 18 ja lastetoetuse maksmine tema eest lõppes, tundsin, nagu oleks päise päeva ajal röövitud. Kardan, et lausalise elektritoetusega läheks samamoodi. Selle lõpetamine kujuneks poliitikutele raskeks, sest saama harjunud valija ju pahandaks. Pealegi poleks inimestel sel juhul stiimulit oma elektritarbimises muutusi teha.