Meil on väga suur puudus tugispetsialistidest ja just erivajadusega laste koolides on tugispetsialistidel veel suurem roll kui tavalises üldhariduskoolis. Aga nagu näiteks Jaanikese koolipere (Kersna külastas reedel Valga Jaanikese kooli sünnipäevaaktust – toim) on kinnitanud, on nad sellest hoolimata väga hästi hakkama saanud. Neil on professionaalne meeskond, kes suudab erivajadusega lapsi väga hästi aidata.